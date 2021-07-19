Kahramanmaraş’ta kendilerini ‘Başkomiser’ olarak tanıtan 2 dolandırıcı yakalandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, telefonda kendisini başkomiser Murat diye tanıtan şüpheli, 36 yaşındaki Nefel Ç'ye adının suç olaylarına karıştığını ve 15 bin lira vermesi karşılığında kendisini temize çıkaracaklarını söyledi.
Tuzağa düşen Nefel Ç, 2 bin lirasının olduğunu söyledi. Dolandırıcının verdiği Şehit Evliya Mahallesi adresine giden Nefel Ç, parayı elden teslim etti.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Nefel Ç'nin şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda Yusuf K. (43) ve Ahmet Ü'yü (48) yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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