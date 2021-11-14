Kahramanmaraş’ta kentin en işlek caddesinde cinayet

Sabah saatlerinde Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda akraba olan ve daha önceden aralarında ailevi husumet bulunan Oğuzhan Değirmenci ve Erkan A. arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine her iki husumetli birbirini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar farklı hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Oğuzhan Değirmenci, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Erkan A.’nın ise hastanede tedavisi devam ediyor. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.