Kahramanmaraş’ta kentin en işlek caddesinde cinayet
Kahramanmaraş’ta kentin en işlek caddesinde bir kişi tartıştığı husumetlisi tarafından bıçaklandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 14.11.2021, 12:39
Sabah saatlerinde Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda akraba olan ve daha önceden aralarında ailevi husumet bulunan Oğuzhan Değirmenci ve Erkan A. arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine her iki husumetli birbirini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar farklı hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Oğuzhan Değirmenci, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Erkan A.’nın ise hastanede tedavisi devam ediyor. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
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