Kahramanmaraş'ta ki dev balık herkesi şaşkına çevirdi! Tam 1.65 boyunda ve 70 kg
Kahramanmaraş’ta balık pazarında esnaflık yapan balıkçı İbrahim Sarı tam 1.65 boyundaki ve 70 kg olan yayın balığıyla menzelet barajında avlandığı sırada yakaladı.
KAHRAMANMARAŞ 04.08.2020, 15:42 04.08.2020, 19:52
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Balık pazarında sergilediği yayın balığı ise boyu ve kilosuyla görenleri hayrete soktu.
Balıkçı esnafı İbrahim Sarı Aksu Haber’e yaptığı açıklamada balığı tutar tutmaz hemen müşterisinin çıktığını ve sattıklarını kaydetti.
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