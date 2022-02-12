Kahramanmaraş’ta Kıraç Rüzgârı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye tarafından 12 Şubat Kurtuluş Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. ‘Korkma’ temalı Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında birbirinden ünlü isimler Kahramanmaraşlılarla bir araya geliyor. Etkinlikler kapsamında Valilik Meydanı’nda Tamer Karadağlı, Adnan Erbaş, Yağmur Uzunoğlu, Filiz Gaye Alacacı gibi önemli isimlerin yer aldığı ‘Kurtuluş Destanı’ isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Maraş’ın Millî Mücadelesinin anlatıldığı oyun sonrası izleyiciler oyuncuları coşkuyla alkışladı. Tiyatro oyununun ardından ‘Korkma’ ve ‘Ya Vedud’ isimli kısa film gösterimleri izleyicilerle buluşturuldu. Tiyatro ve kısa film gösterimlerinin ardından sevilen sanatçı Kıraç sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikler şehirde bayram havası yaşattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Kahramanmaraşlı sanatçı Kıraç’a geleneksel çete kıyafeti olan aba hediye etti.

Kurtuluş Haftası Etkinlikleri

Kurtuluş Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin bayram havasında geçtiğini vurgulayan Başkan Güngör, “İki yıldır 12 Şubat Bayramımızı Kurtuluş Haftası olarak kutluyoruz. Kurtuluş Haftamız kapsamında şehir merkezimizde ve ilçelerimizde söyleşi, konferans, halk oyunları gösterileri, tiyatro oyunları, kısa film gösterimleri, spor müsabakaları gibi çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Özellikle mahallelerimizde davul zurnalar eşliğinde çete kıyafetleri giyen hemşehrilerimizin düzenledikleri etkinlikleri çok kıymetli buluyorum. Çünkü Maraş’ın Millî Mücadelesi sivil halk yani çete direnişidir. Aradan yıllar geçmesine rağmen bu geleneğimizin yaşatılıyor olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Bu sene Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında hemşehrimiz Kıraç’ı aramızda görmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Çete Bayramımız Kutlu Olsun

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Kahramanmaraşlılarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Kıraç, “Kahramanmaraş’ta doğdum ve çocukluğum Kahramanmaraş’ta geçti. Dünyada birçok şehir gezdim ancak Kahramanmaraş’ın yeri benim için her zaman ayrı olmuştur. Konser öncesi şehrimizi biraz gezdim, çocukluğumun geçtiği yerleri gördüm ve duygulandım. Böyle anlamlı bir günde de Kahramanmaraşlı hemşehrilerimle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Böyle güzel bir etkinliğe bizleri de davet ettiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ederim. Çete Bayramımız kutlu olsun” dedi.