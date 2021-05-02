Kahramanmaraş'ta kiraz ağaçları çiçek açtı

Baharın gelmesiyle doğa uyandı. Tüm yurt açan çiçeklerle rengarenk oldu. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde de Çiğşar kirazı çiçek açtı. Çiçek açan kiraz ağaçları ilçeyi beyaza boyadı.

SEYRİNE DOYULMAZ MANZARA

Ortadaoğu'dan Rusya'ya, İngiltere'den Almanya'ya kadar birçok ülkeye ihraç edilen Çiğşar kirazı, çiçek açtı. 1650 rakımlı Çiğşar Mahallesi'nde yetişen, lezzeti ve aroması nedeniyle İngiliz Kraliyet Ailesi'nin de tercih ettiği belirtilen Çiğşar kiraz ağaçlarının çiçek açmasıyla seyirlik görüntüler ortaya çıktı.

GÖRENLER BÜYÜLENDİ

Ardıç, çam ve sedir gibi yemyeşil ağaçların arasındaki kiraz ağaçlarının bembeyaz çiçekleri, görenlerin beğenisini topladı.