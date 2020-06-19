Kahramanmaraş’ta kırmızı ışık ihlali sonucu feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde kırmızı ışık ihlali sonucu 8 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 19.06.2020, 22:30
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Kahramanmaraş’ta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza, Kahramanmaraş- Kayseri karayolu üzerinde meydana geldi. Meydana gelen kaza da 1'i hamile 1’i çocuk toplam 8 kişi yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldılar.
Araçlar çekicilerle otoparka çekilirken, emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
HABER: ŞERİFE KÜBRA DEMİRTAŞ / ASİLHAN YILMAZ
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