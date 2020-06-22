Kahramanmaraş'ta kırmızı ışık ihlallerine yönelik drone denetimi!

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolu üzerinde belirlenen kavşaklarda kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin plakaları telsiz aracılığıyla anons ediyor.

İhlal yapan araçların plakasını 200 metre ileride kurulan uygulama noktasındaki ekibe bildirildikten sonra, kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere 288 tl cezai işlem uygulanıyor.

Ekipler, Vatandaşlara kırmızı ışığı ihlal ettikleri görüntüyü istek doğrultusunda telefon ile izlettiriyor.