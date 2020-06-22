Kahramanmaraş’ta kırsal kalkınma yatırımları ile işletmeler bir bir faaliyete geçiyor!
Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün vermiş olduğu Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi projesi kapsamında destek alan Musa MERCİMEK modern bir tesise sahip olarak hayvancılık işletmesini geliştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 22.06.2020, 17:21
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Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Bakanlığımızın kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi ile yapılan işletmeler bir bir faaliyete geçiyor denildi.
Hayvancılık tesisi işletmecisi Musa MERCİMEK yapılan destekler ile çok güzel bir tesis yaptırdığını, Devletin verdiği destek ile makine ile işlerini yaptıklarını her yıl on - on beş adet hayvanının öldüğünü şu anda ise hiç ölüm yaşamadığını söyleyerek vesile olanlara teşekkür etti.
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