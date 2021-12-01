Kahramanmaraş’ta kış lastiği denetimi yapıldı
Kahramanmaraş’ta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlamasıyla araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 01.12.2021, 15:30 01.12.2021, 18:25
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Yedikuyular yolu balata soğutma noktasında yük nakli ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.
Jandarma trafik ekipleri, kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı düzenlenen denetimde, durdurulan ticari araçlarda lastik kontrolü ve kış lastiklerinin diş kalınlığı ölçümlerini yaptı.
Kontrollerde 56 araç kontrol edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, kontrolleri her gün aralıksız sürdürecek.
Muhabir: Gökhan Çalı
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