Kahramanmaraş'ta kış mevsiminin vazgeçilmezi tezgahlarda yerini aldı!

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen ‘Tirşik pancarı’ tezgâhlarda yerini almaya başladı.

Yöre insanları tarafından "Andırın doktoru" olarak da adlandırılan ve tam bir şifa kaynağı olan lezzetli çorba Kahramanmaraşlıların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Özellikle soğuk kış günlerinde insanlar tarafından tercih edilen Tırşik çorbası, lezzetinin yanında aynı zamanda şifa dağıtıyor.

Ama bu kış vatandaşlar tirşiği biraz pahalı tüketecekler, fiyatı ise 7 lirayla müşterilerine satılıyor.