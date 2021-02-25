Kahramanmaraş’ta kısıtlamalar kaldırılacak mı?

"Yerinde karar" adı verilen yeni dönemde, yerel yönetimler, hıfzıssıhha kurullarının değerlendirmesine göre karar verecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Selçuk Nazik, haftalık vaka sayılarına bakıldığında çevre illere göre Kahramanmaraş’ın durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kriterlere bakıldığı zaman Kahramanmaraş’ın orta seviyede olduğunu belirten Nazik, 1 Mart için ilimiz kademeli normalleşmeye uygun olabileceğini ifade etti.