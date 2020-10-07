Kahramanmaraş’ta KKYDP kapsamında 13. Etap Yatırımları incelendi!
Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklemesi Projesi (KKYDP) kapsamında desteklenen 13. Etap Yatırımları yerinde incelendi.
KAHRAMANMARAŞ 07.10.2020, 12:17
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Afşin, Göksun ve Elbistan ilçelerinde desteklenen Bitkisel Ürün İşleme, Tarımsal Üretime Yönelik Projeler ve Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi projeleri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa BOZKURT, İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katılımıyla yerinde incelenerek, yatırımcılarla projeler değerlendirildi.
İl Müdürü Mustafa BOZKURT, projelerin Kahramanmaraş tarımına güç katacağını belirterek yatırımcılara başarı temennisinde bulundu.
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