Kahramanmaraş’ta kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi!
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi.
KAHRAMANMARAŞ 04.08.2020, 10:23 04.08.2020, 11:18
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İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde dün, annesinin yanında yaşarken boşanma aşamasındaki eşi Ali Yavuz (38) tarafından tüfekle öldürülen Sevgi Yavuz'un (28) cenazesi, Çağlayancerit Devlet Hastanesi morgundan yakınlarınca aldı.
Yavuz'un cenazesi, Fatih Mahallesi'ndeki Merkez Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
- Olay
Çağlayancerit ilçesinde önce ki gün, Ali Yavuz (38), boşanma aşamasında olduğu eşi Sevgi Yavuz'un (28) yanına gitmiş, çıkan tartışmanın ardından eşini tüfekle öldürüp kayınvalidesini de yaralayarak kaçmış sonra da polislerce yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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