Kahramanmaraş’ta Köpek, keçi yavrularına annelik yaptı
Kahramanmaraş'ta bir köpeğin keçi yavrularına süt annelik yapması görenleri şaşırtıyor.
KAHRAMANMARAŞ 10.02.2022, 15:48 10.02.2022, 17:10
Dulkadiroğlu ilçesi Peynirdere Mahallesinde yaşayan Ejder Kahveci, hava şartlarından dolayı keçilerin sütleri yavrularına yetmediği için yavru keçilere çoban köpeğinin süt anneliği yaptığını söyledi. Kahveci, "Kar yağışının ardından hayvanlar dışarıya çıkıp otlayamadığı için süt verimi azaldı. Bu durumdan dolayı yavruların beslenmeleri yetersiz geliyordu. Çoban köpeğimizin 30 yavru keçiye süt anneliği yaptığını görünce çok şaşırdık. Yavrular doymadığı için çoban köpeğinden beslenme sağlamışlar. Yavrulara süt anneliği yaparak onların doymalarını sağlayan çoban köpeğimiz çok merhametlidir" ifadesini kullandı.
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