Kahramanmaraş’ta korkutan kaza!

H.M.K idaresindeki 46 Ş 1108 plakalı minibüs ile Şeyh Edebali Bulvarı üzerinde seyir halinde iken E.Y yönetimindeki 06 CNY 72 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada çarpmanın etkisiyle minibüs şoförü ile otomobilde bulunan Z.D ile 1 yaşındaki bebek yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.