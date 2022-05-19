Kahramanmaraş’ta korkutan kaza!
Kahramanmaraş’ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1’i bebek 3 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 19.05.2022, 12:07
H.M.K idaresindeki 46 Ş 1108 plakalı minibüs ile Şeyh Edebali Bulvarı üzerinde seyir halinde iken E.Y yönetimindeki 06 CNY 72 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada çarpmanın etkisiyle minibüs şoförü ile otomobilde bulunan Z.D ile 1 yaşındaki bebek yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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