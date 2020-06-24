Kahramanmaraş'ta korkutan kaza! Otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 24.06.2020, 14:19 24.06.2020, 14:23
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Elbistan’da Güneşli Mahallesi, Malatya Caddesi Hulusi Efendi Bulvarında yolun karşısına geçemeye çalışan Hatice Bostan (63) adlı kadın, Ebru Doğan’ın kullandığı 42 ADA 29 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlarca yapılan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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