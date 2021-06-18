Kahramanmaraş'ta korkutan yangın!
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Menderes Mahallesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.
KAHRAMANMARAŞ 18.06.2021, 13:20 18.06.2021, 16:01
Sokak üzerinde bulunan işyerinde yangın çıkmasının üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek çevreye sirayet etmeden söndürülme çalışmalarını tamamlandı.
Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
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