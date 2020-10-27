Kahramanmaraş’ta korkutan yangın! Maddi hasar meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, PVC pencere ve kapı üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. 

KAHRAMANMARAŞ 27.10.2020, 18:48 27.10.2020, 19:36
Kahramanmaraş’ta korkutan yangın! Maddi hasar meydana geldi
Kahramanmaraş’ta korkutan yangın! Maddi hasar meydana geldi

İstasyon Mahallesi Eğlenceler Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, iş makinelerinin de desteğiyle yangına müdahale etmeye başladı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu arada, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri de olay yerine yönlendirildi.

Yangına müdahale sürüyor.

#Kahramanmaraş #Yangın
Yorumlar (0)
25°
açık
Namaz Vakti 27 Ekim 2020
İmsak 05:24
Güneş 06:45
Öğle 12:21
İkindi 15:20
Akşam 17:47
Yatsı 19:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3