Kahramanmaraş’ta koronavirüs ağustos ayında yükselişe geçti!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından her gün koronavirüste son durumu aktarırken kötü haberleri peş peşe vererek paylaştı. Sorumlu davranmaya dikkat çeken Bakan koca, son günlerde artan vaka sayılarına dikkat çekerek aramıza mesafe koymamız gerektiğini altını çizdi.
KAHRAMANMARAŞ 06.08.2020, 16:52 06.08.2020, 19:58
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Peki, Kahramanmaraş’ta durum ne? Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulaması ile tüm illerdeki Koronavirüs vakası yoğunlukları görülebiliyor. Mavi alanlar düşük riskli bölge olarak belirtilirken, kırmızı alanlar ise yüksek riskli alanlar olarak ifade ediliyor. İşte, uygulamadan elde edilen verilere göre kritik mahalle ve caddeler…
Kahramanmaraş merkez ilçelerin büyük bir bölümünde koronavirüs yoğunluğu ciddi seviyede izleniyor.
Sağlık bakanlığının hayat eve sığar uygulaması ile Kahramanmaraş’ın Sokak ve caddelerinde en sık kırmızı alanlar görülmekte bunların başında ise tekke mahallesi, Trabzon caddesi, Sakarya caddesi, Namık kemal mahallesinde ciddi anlamda kırmızı alanlar yer alıyor. Koronavirüs ağustos ayında adeta yükselişe geçti.
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