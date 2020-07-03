Kahramanmaraş'ta koronavirüs gelin arabası yazılarını da değiştirdi!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını gelin arabası yazılarını da değiştirdi.

Elbistan’da düğün tarihine bir hafta kala yasaklar nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı düğünü yaklaşık 3 ay gecikmeli yapan Süleyman Mecit, gelin arabasına ‘covid-19 bile vazgeçiremedi’ yazısı ile dikkat çekti.

Yaklaşık 3 aylık ertelemenin ardından düğün yapan Süleyman Mecit: “1 Temmuz itibari ile düğünler başlayınca virüsle ilgi bu şekilde bir yazıyla komiklik yapmak istedim.” dedi.

İlçede çiçekçilik yapan ve gelin arabalarını süsleyen Hüseyin Ekicioğlu’da: “Salgından önce gelin arabalarına ‘evleniyoruz, mutluyuz’ gibi yazılar yazılıyordu ama şimdi koronavirüsle ilgili içine mizah katılan farklı yazılar istenmeye başladı” ifadelerini kullandı.

HABER: ALİ ÖZTÜRK