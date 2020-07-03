Kahramanmaraş'ta koronavirüs gelin arabası yazılarını da değiştirdi!
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir çiftin gelin arabasına yazdırdığı ‘Kovid-19 bile vazgeçiremedi’ yazısı, sürece mizahi bir bakış açısı kattı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını gelin arabası yazılarını da değiştirdi.
Elbistan’da düğün tarihine bir hafta kala yasaklar nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı düğünü yaklaşık 3 ay gecikmeli yapan Süleyman Mecit, gelin arabasına ‘covid-19 bile vazgeçiremedi’ yazısı ile dikkat çekti.
Yaklaşık 3 aylık ertelemenin ardından düğün yapan Süleyman Mecit: “1 Temmuz itibari ile düğünler başlayınca virüsle ilgi bu şekilde bir yazıyla komiklik yapmak istedim.” dedi.
İlçede çiçekçilik yapan ve gelin arabalarını süsleyen Hüseyin Ekicioğlu’da: “Salgından önce gelin arabalarına ‘evleniyoruz, mutluyuz’ gibi yazılar yazılıyordu ama şimdi koronavirüsle ilgili içine mizah katılan farklı yazılar istenmeye başladı” ifadelerini kullandı.
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