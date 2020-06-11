Kahramanmaraş'ta koronavirüs kabusu sürüyor! 5 kişinin testi pozitif çıktı

Elbistan'daHükümet Konağı içerisinde bulunan ilçe Nüfus Müdürlüğü'nde çalışan bir personel ile aynı aileden 5 kişide koronavirüs tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Nüfus Müdürlüğü'nde çalışan ve yaklaşık 1 haftadır izinli olduğu öğrenilen H.H.Y. isimli bir personelin test sonucu pozitif çıktı.

H.H.Y.'ye virüsün, Gaziantep'ten gelen akrabalarından bulaştığı öğrenildi.

Elbistan Nüfus Müdürlüğü'nde çalışan ve H.H.Y. ile yakın temasta olan personeller ise idari izinli sayılarak izolasyona alındı ve koronavirüs testleri yapıldı. Testleri yapılan personellerin sonuçları bekleniyor.

Tedbir amaçlı Elbistan Nüfus Müdürlüğü dezenfekte edilirken, kurumda esnek çalışma saatleri uygulamasına geçildi.

Koronavirüs bulaştığı tespit edilen H.H.Y. ise Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise virüsün yayılmasının önüne geçmek için filyasyon çalışmalarına başladı.

Yetkililer, Elbistan'daki vatandaşları birkez daha hijyen kurallarına uyması ve maskesiz dolaşmaması konusunda uyardı.

HABER: ALİ ÖZTÜRK