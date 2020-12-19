Kahramanmaraş’ta Koronavirüs sessizliği!
Kentin En İşlek Yerlerinde Sessizlik Hâkim Oldu
KAHRAMANMARAŞ 19.12.2020, 12:18 19.12.2020, 16:45
Korona Virüs Tedbirleri Kapsamında Yurdun Dört Bir Tarafında Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Başladı. Kahramanmaraş’ta Da Uygulanan Kısıtlamalarda Sokaklar Sessizliğe Büründü.
İçişleri Bakanlığının Genelgesi Doğrultusunda Saat 21.00'den İtibaren Başlayan Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Kahramanmaraş’ta Genel Olarak Vatandaşların Uyduğu Görüldü.
Yeni Tip Koronavirüsle Mücadele Önlemleri Kapsamında İçişleri Bakanlığının Genelgesi Doğrultusunda Cuma Günü Saat 21.00'den Pazartesi Günü Saat 05.00'e Kadar Devam Edecek Sokağa Çıkma Kısıtlaması Nedeniyle Kahramanmaraş Sakin Bir Gün Yaşadı.
Sokak Ve Caddelerde, Genelge Doğrultusunda Dışarı Çıkmalarına İzin Verilen Az Sayıda Vatandaşın Olduğu Gözlendi.
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