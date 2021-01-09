Kahramanmaraş’ta koronavirüs sessizliği!
Korona virüs tedbirleri kapsamında yurdun dört bir tarafında sokağa çıkma kısıtlamaları başladı. Kahramanmaraş’ta da uygulanan kısıtlamalarda sokaklar sessizliğe büründü.
KAHRAMANMARAŞ 09.01.2021, 14:18 09.01.2021, 14:26
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Kahramanmaraş’ta genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü.
Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında içişleri bakanlığının genelgesi doğrultusunda Cuma günü saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kahramanmaraş sakin bir gün yaşadı.
Sokak ve caddelerde, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlendi
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