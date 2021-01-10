Kahramanmaraş’ta koronavirüs sessizliği!

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına kahramanmaraş’ta genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü.

Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında içişleri bakanlığının genelgesi doğrultusunda Cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kahramanmaraş’ta sakin bir pazar günü yaşandı.

Sokak ve caddelerde, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlendi.