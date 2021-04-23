Kahramanmaraş’ta koronavirüs sessizliği!
Salgın tedbirleri çerçevesinde alınan sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi günü saatler 19:00’ı gösterdiğinde başladı ve kısıtlama Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
KAHRAMANMARAŞ 23.04.2021, 16:47
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kahramanmaraş’ta sessizlik hâkim oldu.
Polis ekipleri, birçok noktada uygulama yaptı, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.
Kalabalık meydanlar, caddeler ve yollarda sessizlik hâkim oldu.
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