Kahramanmaraş’ta kovalamaca!
Kahramanmaraş’ta polis ekiplerinin dur ihtarından kaçan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 20.04.2022, 00:17 20.04.2022, 00:21
İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri A.B yönetimindeki 27 R 3814 plakalı otomobile dur ihtarından bulundu. Dur ihtarına rağmen sürücü, kaçmaya başladı.
Polis ekipleri tarafından Hacı Bayram Veli Mahallesinde otomobil durduruldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü ve yanında bulunan arkadaşları gözaltına alındı.
Ehliyetsiz araç kullanmak, tehlikeli araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali gibi suçlardan sürücüye 8 bin 850 lira cezai işlem uygulanırken, otomobil çekiciyle emniyet otoparkında çekildi.
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