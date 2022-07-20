Kahramanmaraş’ta kullandığı biçerdöverle oğlunu ezdi!
Kahramanmaraş’ta ekin biçme sırasında oğlunu fark etmeyen baba, ölümüne neden oldu.
KAHRAMANMARAŞ 20.07.2022, 17:12 20.07.2022, 17:33
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Tekir Mahallesine bağlı Kaynar mevkiinde H.H.(46) kullandığı biçerdöverle ekin biçtiği anda oğlu M.E.H’yi (14) arka tarafta fark edemeyerek ezdi. Tonlarca ağırlığın altında kalan çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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