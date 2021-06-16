Kahramanmaraş’ta kumar baskını!

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Eve baskın düzenleyen polis, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası kesti.

Daire ise ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenip kapatıldı.