Kahramanmaraş’ta kumar operasyonu 

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Ekipleri umuma açık işyerlerine ve gizli kumar oynanan yerlere yönelik çok sayıda polis ekibinin katılımıyla yaptığı operasyonda, 2 ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyerinde baskın yaptı. Operasyonda işyerlerinde kumar oynanmada kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilirken, 6 bin 400 TL kumar parasına el konuldu. İşyerinin faaliyetinin sonlandırılması konusunda yasal işlem başlatılırken, kumar oynatan kişilere toplamda 7 bin 276 TL para cezası uygulandı.