Kahramanmaraş’ta kumar operasyonu

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, adliye ile yapılan ortak çalışma sonucunda, Elbistan'da 7 dernek binasında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Derneklere düzenlenen operasyonda, 12 paket sigara, 60 deste iskambil oyun kağıdı, 240 TL nakit para, kumar işlemlerinin yazıldığı defterler, 1 adet Çek-Senet defteri, 28 adet tavla pulu, 195 adet oyun pulu ve çok sayıda alkole el konuldu.

18 ŞÜPHELİYE 57 BİN 600 TL PARA CEZASI

7 derneğe düzenlenen eş zamanlı kumar operasyonunda 18 şüpheliye 57 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

3 şüpheli hakkında ise kumar oynamaya yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı.