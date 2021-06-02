Kahramanmaraş’ta kumar tartışması kanlı bitti! 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Dedezade Sokak üzerinde yer alan iş hanının 2. katında kumar oynadıkları iddia edilen iki gurup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kumar oynanan dairede yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve bıçak ele geçirildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer yandan Onikişubat İlçesi Karacaoğlan Mahallesinde yabancı uyruklu iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.