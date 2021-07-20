Kahramanmaraş’ta kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor
Kahramanmaraş’ta kurulan kurban pazarlarında, Kurban Bayramı'nın birinci gününde yoğunluk yaşanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.07.2021, 17:20 20.07.2021, 18:50
Pazardaki kurbanlıkların büyük bir bölümünün satışı gerçekleşirken, kalan az sayıdaki kurbanlık için vatandaşların pazarlıkları devam ediyor.
Fiyatların düşeceği umuduyla kurbanlık alımını bayramın birinci gününe bırakanlar dolayısıyla kurban pazarındaki hareketlilik sürüyor.
Kurban pazarına gelerek bütçelerine uygun kurbanlıkları, sıkı pazarlıkların ardından alanlar, kesim yerlerinin yolunu tuttu.
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