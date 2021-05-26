Kahramanmaraş’ta kurbanlık fiyatları belli oldu!
Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı öncesi kurbanlık canlı kilogram alım fiyatları belirlendi.
KAHRAMANMARAŞ 26.05.2021, 09:48 26.05.2021, 10:04
Kahramanmaraş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği toplantı salonunda bir araya gelen Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdal Gök, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Güzel, Kırmızı Et Üreticileri Başkanı Yunus Ceren ve Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Vakkas Kuzu Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan alım-satım fiyatlarını açıkladı.
Alınan kararda 2021 yılı Kurban Bayramı'nda canlı kg birim fiyatı şu şekilde belirtildi:
Düve (Damızlık değeri olmayan): 29,00 TL (kg)
İnek (Damızlık değeri olmayan): 26,00 TL (kg)
Tosun : 30,00 TL (kg)
Toklu : 32,00 TL (kg)
İğdiş: : 30,00 TL (kg)
Yapılan açıklamada alınan kararların tavsiye niteliğinde olduğu vurgulandı.
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