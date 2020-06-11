Kahramanmaraş’ta kurbanlık fiyatları belli oldu!
Kurban Bayramı öncesi Kahramanmaraş’ta küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu.
KAHRAMANMARAŞ 11.06.2020, 15:03 11.06.2020, 19:31
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan damızlık koyun keçi yetiştiriciler birliği başkanı Vakkas Kuzu, bu yılki kurbanlık fiyatlarını Düve'nin canlı kilogram fiyatının 24, Tosun'un canlı kilogram fiyatının 25, Toklu'nun canlı kilogram fiyatının 27 İğdiş’in ise canlı kilogram fiyatı 26 TL olarak belirlendi dedi.
Konuşmasının devamında Kuzu, kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken hususlara değindi.
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