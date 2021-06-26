Kahramanmaraş’ta kurbanlıkların yüzde 90’ı satıldı
Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi’nde hayvan üreticileri büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere yüzde 90’ını sattı.
KAHRAMANMARAŞ 26.06.2021, 15:45 26.06.2021, 15:55
8 Bin Nüfuslu Mahallenin Yüzde 80’ni Hayvancılıkla Geçimini sağlıyor. Engizek yaylasında yetişen hayvanlar Kahramanmaraş’ın ilçeleri ve çevre illerden de büyük ilgi görüyor.
Bayrama 3 hafta kala elmalar mahallesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri, ellerinde bulunan kurbanlıklarının yüzde 90’ını şimdiden sattı.
Elmalar mahallesinde büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve aynı zamanda muhtar olan Hamza Arık, “Şuanda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımızın yüzde 90’ını sattım. Mahallemizde bu işi yapan hemen hemen herkes de benim gibi hayvanlarının yüzde 90’ını sattı” dedi.
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