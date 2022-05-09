Kahramanmaraş’ta kurtarma ekipleri yaşlı adam için seferber oldu

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Kerimli kırsalında dün ikindi saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Halil Kamalak’tan haber alamayan yakınları durumu yetkilere bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan aramada Haşim Kamalak, ormanlık alanda buldu. Ailesine teslim edilen Halil Kamalak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.