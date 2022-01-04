Kahramanmaraş’ta kütüphanesiz okul kalmadı
Millî Eğitim Bakanlığı'nın “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğünce sürdürülen yoğun çalışmalar neticesinde iki ay gibi kısa bir sürede kütüphanesiz okul kalmadı.
Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak amacıyla 26 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Millî Eğitim Bakanlığı'nca “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi başlatıldı.
Bu doğrultuda Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğünce il genelinde yürütülen çalışmalar sonucunda iki ay gibi kısa bir sürede 426 kütüphane kullanıma açıldı. Kütüphanelerin oluşturulma sürecinde Millî Eğitim Bakanlığı'nın desteklerinin yanında il genelinde eğitim veren 8 meslek lisesinden mobilya yardımı sağlandı. Bu okullarda eğitim gören meslek lisesi öğrencileri, iki ay içinde gösterdikleri büyük çabalarla hem kütüphanelere destek oldular hem de kendi becerilerini geliştirdiler.
Konu ile ilgili konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Millî Eğitim Bakanlığı'nın “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında il genelindeki 1083 tane okuldan 426 tanesinin bir kısmında kütüphane iyileştirme, büyük bir kısmında ise kütüphane oluşturma çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, “31 Aralık 2021 itibari ile iki aydan bu yana hem İlçe Millî Eğitim Müdürlerimizle hem de okul müdürlerimizle sahada çalıştık. Kütüphanelerimizin yapımını hem Bakanlığımızın destekleri hem de kendi öz kaynaklarımızla meslek liselerimizde ürettiğimiz araç-gereçlerle nihayete erdirmiş bulunuyoruz. Böylelikle ilimizdeki hiçbir okulumuzda hiçbir öğrencimiz kitaptan yoksun kalmayacak. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Kütüphane Kurulumuna Destek Sağlayan Meslek Liseleri:
- Kahramanmaraş Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
- TOKİ 21.Yüzyıl Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
- Dulkadiroğlu Meslekî Eğitim Merkezi (Çıraklık Eğitim)
- Karacasu Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
- Elbistan Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
- Afşin Atatürk Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
- Göksun Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
- Pazarcık Aksu Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
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