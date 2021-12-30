Kahramanmaraş’ta kütüphanesiz okul kalmayacak!
Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kütüphanesiz okul kalmayacak projesi kapsamında, Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 30.12.2021, 17:50 30.12.2021, 18:10
Programa Kahramanmaraş Büyükşehir Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, MHP Kahramanamaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve öğrenciler katılım sağladı.
Açılışın ardından Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Kişifli Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman açılışın ardından Aksu Haber’e konuştu.
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