Kahramanmaraş'ta kuyruğu kesilen köpek yavrusu tedavi edilecek

Elbistan’da kuyruğu kesilip yol kenarına bırakılan yavru köpek 15 yaşındaki Muhammet Orçun Palta’nın dikkati sayesinde hayata tutundu.

Muhammet Orçun Palta Göksun Elbistan karayolu kenarında hareketsiz bir şekilde yatan yavru köpeği sevmek için yaklaştığı sırada yerdeki kan izlerini görünce iğde yardımlaşma derneğini arayıp yardım istedi.



Dernek görevlilerinin de gelmesi ile yapılan incelemede yavru köpeğin kuyruğunun kesilip yol kenarına bırakıldığı anlaşıldı. Baygın haldeki köpek dernek Başkanı Mehmet Önat ve Yahya Marangoz tarafından arabaya alınarak veterinere götürüldü.



Yarası pansuman edilen yavru köpeğe serum takılarak tedavi altına alındı.

Yavru köpeğe müdahale eden Veteriner Hekim Hamit Çoban, bitkin haldeki köpeğin tedavi ile hayata döndürüldüğünü söyledi.

Açık yaraya tedavi uygulandığını belirten Çoban: “İlk geldiğinde açık yara bulunan kuyruğa müdahale ettik. Yarayı temizleyip ilaçladık. Aç ve susuz olduğu için sıvı kaybı vardı. İlaç takviyeli serum takarak köpeğin kendini toparlanmasını sağladık. Genel durumu iyiye gidiyor. Birkaç günlük antibiyotik tedavisinin ardından iyileşip doğal hayatına dönebilecek” ifadelerini kullandı.



Kuyruğu kesilen yavru köpeğin hayata tutunmasını sağlayan Muhammet Orçun Palta da: “Yolda yatan yavru köpeği sevmeye gitmiştim. Baktığımda her yerin kan olduğunu gördüm. Kontrol ettiğimde kuyruğunun kesildiğini gördüm, çok kan akıyordu. İğde Yardımlaşma Derneği’nden tanıdığım abilerimi arayıp durumu bildirdim. Sağ olsunlar geldiler, köpeği tedavi ettirmek için veterinere getirdik. Veteriner abi müdahalesini yaptı. Köpeğin kurtulması beni sevindirdi” diye konuştu.

İğde Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Yahya Maragoz da kendilerine haber verilmesi üzerine yaralı köpeği alarak tedavi ettirmek için veterinere getirdikleri, iyi bir şeye vesile oldukları için mutlu olduklarını söyledi.