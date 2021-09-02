Kahramanmaraş’ta kuyumcudan hırsızlık yapan bir kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta kuyumcudan altın bileziği kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, saklandığı camide kıyafetlerini değiştirmek üzereyken polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ 02.09.2021, 16:30 02.09.2021, 16:57
Kahramanmaraş’ta kuyumcudan hırsızlık yapan bir kişi yakalandı

İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı'nda kuyumcuya müşteri gibi giren şüpheli, eline aldığı altın bileziği bir süre inceledikten sonra alarak kaçtı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.E.D. (21) olduğunu belirledi.

Olayın gerçekleştiği çevrede çalışma yapan ekipler şüpheliyi 500 metre uzaklıktaki Hayrullah Mahallesi'nde bulunan bir caminin içerisinde kıyafetlerini değiştirmek üzereyken yakaladı.

Şüphelinin üst aramasını yapan ekipler zanlının cebinde altın bileziği buldu.

Kente il dışından geldiği öğrenilen şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kuyumcuya müşteri gibi girmesi ve kuyumcu tarafından verilen altın bileziği bir süre incelemesi sonrasında da bileziği alıp kaçması yer alıyor.

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