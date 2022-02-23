Kahramanmaraş’ta laf atma kavgası!
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iddiaya göre 'Laf atma' nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi aldığı darbeler sonucunda yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 23.02.2022, 11:14 23.02.2022, 16:49
Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi ismet paşa mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre, isimleri belirlenmeyen iki kişi arasında 'Laf atma' nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi yaralı kişi daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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