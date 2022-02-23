Kahramanmaraş’ta laf atma kavgası kanlı bitti

Tartışma kavgaya dönüştü ve çıkan kavgada bıçaklar çekilirken bir kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından bıçaklayan şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak göz altına alındı.