Kahramanmaraş’ta laf atma kavgası kanlı bitti
Olay akşam saatlerinde merkez şelale park arkasında gerçekleşti. İddiaya göre iki kişi arasında laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
KAHRAMANMARAŞ 23.02.2022, 11:14 23.02.2022, 14:16
Tartışma kavgaya dönüştü ve çıkan kavgada bıçaklar çekilirken bir kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından bıçaklayan şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak göz altına alındı.
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