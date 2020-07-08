Kahramanmaraş'ta lavantalar ‘efsus’ markasıyla ticari ve endüstriyel üretime kazandırılıyor

Afşin Belediyesi, logosunda bulunan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi figürüne lavanta figürü ekleyerek Türk Patent ve Marka Kurumunda tescilletti.

Lavanta üretiminde marka şehir olmak için emin adımlarla ilerlediklerini belirten Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “İlçemizin eski adı olan Efsus markasıyla markalaştık. Kendi üretimimiz olan lavantalar Efsus adı altında kozmetik alanında önemli bir yol aldı.” dedi.

Belediyenin logosuna lavanta figürü eklediklerine değinen Başkan Güven, “İnşallah aromatik bitkileri ve endüstrisine yerel ve bölgesel kalkınmamızda bir öncü olarak kullanmak istiyoruz. Bu alanda oluşan katma değer yüksek olduğu gibi çok çeşitli.” dedi.