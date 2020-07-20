Kahramanmaraş’ta LGS sınavında tam puan alan öğrenci altın ile ödüllendirildi!
Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, Liselere Geçiş Sistemi sınavında 500 tam puan alan ortaokul öğrencisi Berat Mustafa Doğan’u çeyrek altın ile ödüllendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 20.07.2020, 17:39 20.07.2020, 19:43
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İlçe Milli eğitim müdürü bulut, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Onikişubat ilçesindeki Türk Telekom ortaokul öğrencisi Berat Mustafa Doğan’ı, babası, annesi ve Okul Müdürü Abdulkadir Ergin’i makamında ağırladı.
Öğrenci Berat Mustafa Doğan’ı başarısından, ilçe milli eğitim müdürünün yanı sıra okul müdürü de öğrenci Doğan’a çeyrek altın taktı.
Onikişubat ilçe milli eğitim müdürü Akif bulut, kabulde yaptığı konuşmada, "İlçemizden böyle bir başarılı öğrencinin çıkması ilçemiz adına da önemli bir vitrindir." dedi.
LGS birincisi Berat Mustafa Doğan ise çok kitap okuyarak sınavı kazandığını ifade etti.
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