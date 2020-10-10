Kahramanmaraş'ta mahsur kalan keçileri jandarma kurtardı!
Kahramanmaraş’ın Andırın İlçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçileri, jandarma kurtardı.
KAHRAMANMARAŞ 10.10.2020, 12:55 10.10.2020, 13:15
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Edinilen bilgiye göre 112 Acil Çağrı Merkezi 05 Ekim 2020 günü saat 09:00 sıralarında Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine Andırın ilçesi Geben Mahallesi Meryemçil mevkii kayalık alanda Bektaş TAŞ isimli şahsa ait küçükbaş hayvanlarının kayalık alanda mahsur kaldığı hayvan sahibi tarafından ihbar edildiği bildirilmiştir.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından (7) adet küçükbaş hayvanın indikleri uçurumda 5 gün mahsur kalmış, yapılan 4 saatlik çalışma neticesinde hayvanlar kurtarılarak sahibine teslim edilmiştir.
Hayvanlarına kavuşan Bektaş Taş ise, kurtarma ekibine teşekkür etti.
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