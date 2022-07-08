Kahramanmaraş’ta ‘Mahzuni Şerif’ festivalinin lansmanı yapıldı 

Kahramanmaraş Kervanhan Tesislerinde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Başkan Mehmet Gürbüz, “Hayali olmayan insanlar, aslında yeryüzünde iddiası olmayan insanlardır. Elbistan Festivalinde de beklentilerimiz ve hayallerimiz var. Bu şehrin makus bir sıçrama serüveni var. Büyük hedefleri olan bir şehir. Sektörleri büyütmek, ihracatçı firmalara sahip olmak, firmalarımızı Türkiye’nin büyük firmaları arasına girdirmek gibi bir hedefimiz var. Bu kolay değil ama büyük hayaller kurarak; o hayali gerçekleştirmek için birçok çaba harcıyoruz. Bunlar tek başına olmuyor. Beraberinde bazı şeyler gerekiyor. Bu da şehrin tanınması, sektörün tanınması ve kentteki ekonominin birleşmesi ile olur. Biz, kentimizin ismini hem ulusal hem de küresel ölçekte tanıtalım istiyoruz” dedi.

Gürbüz, konuşmasının devamında ise, “Yurtdışında yaklaşık 200 bin civarında yaşayan insan kaynağımız var. 70-80 yıl önce göçmüşler ve yurtdışında ciddi çalışmalar yapmışlar. 2.3.kuşak buralardan dönüyor. Elbistan’a ve Türkiye’ye önemli katkılar sunuyorlar. Bu büyük bir potansiyel. Ulusal ölçekte planlanan bu festival için çevre illerden ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen vatandaşlarımızda eklenince şehrimizde önemli bir ekonomik canlılık oluşuyor. Hem şehrimizi tanıtımını yapıyoruz hem de yerel esnafımızın kalkınmasına olanak sağlıyoruz. Türkiye’nin en büyüğü olmaya aday olan festivalimize kimler katılıyor? 25 Temmuz Haluk Levent, 26 Temmuz Derya Uluğ, Velet, 27 Temmuz Buray, 28 Temmuz Koray Avcı, 29 Temmuz Ali Kınık, 30 Temmuz Demet Akalın-DJ Okan Kurt, 31 Temmuz Yavuz Bingöl katılım sağlayacak. Bu yılki festivalimizin ana teması bölgemizin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Aşık Mahzuni Şerif olacak. Konserlerde ve diğer etkinliklerde, onun türkülerine ve eserlerine dair izler yer alacak. Tüm vatandaşlarımızı bu duygu ve düşünceler ile saygıyla selamlıyor, Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenecek olan Elbistan Festivaline davet ediyorum” diye konuştu.

Toplantı, etkinlikte hediye edilecek sıfır kilometre otomobilin tanıtımı ile sona erdi.