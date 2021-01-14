Kahramanmaraş'ta manav ve otopark çalışanını gasbeden iki şüpheli yakalandı!
Kahramanmaraş'ta manav ve otopark çalışanını bıçak zoruyla gasp ettikleri iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 14.01.2021, 14:01 14.01.2021, 17:28
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde 2 şüphelinin, manav ve otopark çalışanının 290 lirasını bıçak zoruyla gasp ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Eşkâl doğrultusunda fiziki ve teknik çalışma yapan ekipler, şüphelilerin A.G. (46) ve H.K. (38) olduğunu tespit edilerek yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binasında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.
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