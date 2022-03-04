Kahramanmaraş’ta, marketlerde gıda denetiminde bulundu

Kahramanmaraş’ta, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri marketlerde gıda denetiminde bulundu. Denetimlere Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir de katıldı.



Ekipler girdikleri markette ürünleri denetledi, unlu mamuller ve süt ürünleri reyonlarındaki eksikliklerle ilgili market yöneticilerini uyardı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde alınan bilgiye göre. Kahramanmaraş’ta 2021 yılı içerisinde 16 bin 776 denetim yapıldığı. Bu denetimlerde yaklaşık 84 işletmeye yaptırım kararı uygulanarak 1 milyon 695 bin 767 lira idari para cezası uygulandı.