Kahramanmaraş’ta marullar hasada hazırlanıyor!
Kahramanmaraş Osman Bey mahallesi çiftçileri tarlalarına ektikleri marulu özenle hasada hazırlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 24.10.2020, 18:06 24.10.2020, 18:17
Marul tek yıllık serin iklim sebzesidir.
Yetişme süresi 2-3 ay gibi kısa süreli olan marul tiplerinde açıkta ve örtü altında değişik mevsimlere uygun olarak ıslah edilmiş çeşitlerle arka arkaya yılın 12 ayı üretim yapmak mümkündür.
Bu kapsamda Kahramanmaraş Osman Bey Mahallesi çiftçileri tarlalarına ektikleri marulu özenle hasada hazırlıyor.
Tek tek bakımları bin bir gayretle yapılan marulların hasadından bu yıl çiftçiler umutlu.
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