Kahramanmaraş’ta Masa Tenisi Dostluk Ligi 23. Etap müsabakaları gerçekleştirildi
Türkiye'nin tek Ulusal Ferdi Ligi durumunda olan Masa Tenisi Dostluk Ligi 23. Etap müsabakaları, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) tarafından Kahramanmaraş ev sahipliğinde merkez spor kompleksinde düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 03.07.2022, 15:35 03.07.2022, 17:57
2 gün süren müsabakalarda 21 ilden 155 sporcu aralarında kıyasıya mücadele etti.
Masa Tenisi Dostluk Ligi Tertip Kurulu Başkanı Orhan Altay, ilk etabını Kahramanmaraş’ta yaptığımız Masa Tenisi Turnuvası’nın 23. Etabını da Kahramanmaraş’ta yapmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.
Masa Tenisi Kahramanmaraş Temsilcisi Mustafa Palta, turnuvada destek veren gençlik ve spor il müdürlüğüne ve Onikişubat belediyesine teşekkür ederim” dedi.
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